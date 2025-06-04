أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا لفريق سموحة 

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادى سموحه اختيار أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة نادى سموحه وأشرف مختار والدكتورة ماهينور سامح عضوا مجلس النادى.

وعمل أحمد عبد العزيز مدرب عام فى الجهاز الفنى لسموحه عندما كان يقوده أحمد سامى قبل أن يتولى منصب المدير الفنى خلال الموسم المنتهى.

ولقى قرار اختيار أحمد عبد العزيز قبولًا بين أعضاء النادى.

وحصل فريق على أجازة عقب انتهاء مباريات الدورى ومن المنتظر أن تبدأ فترة الإعداد فى أواخر يونيو الحالى.