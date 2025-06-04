تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تامر مصطفي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.
تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا
وجاء تشكيل الدراويش المختار على النحو الآتي:
حراسة المرمى: عبد الله جمال
خط الدفاع: محمد عمار - محمد خطاري - محمد إيهاب - عبد الله السعيد
خط الوسط: هشام محمد - عبد السميع - عبد الرحمن الدح - مروان حمدي
خط الهجوم: إيريك تراوري - حسن صابر
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محروس - الشبخ - علي الملواني - محمد وجدي - القط - ابراهيم عبد العال - كتكوت - عبد الله حسن - محمد زيدان
ويغيب عن الإسماعيلي كلا من:
احمد عادل عبد المنعم - كمال السيد - عبد الكريم مصطفي - محمد نصر - عماد حمدي - محمد بيومي - نادر فرج - عبد الله محمد لأسباب مختلفة.