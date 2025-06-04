نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي كأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباراة الذهاب لنصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني. خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مازن ياسر - محمود زلاكة. خط الهجوم: فخري لاكاي. يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - اسلام ريشة - عبد الرحمن بودي - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان - حسين حسني.

