الرياضة

رسميًا.. إنتر ميلان يدعم صفوفه بصفقة جديدة من الدوري الكرواتي

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رسميًا.. إنتر ميلان يدعم صفوفه بصفقة جديدة من الدوري الكرواتي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنتر ميلان الإيطالي عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع الكرواتي بيتر سوتشيتش قادمًا من دينامو زغرب، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

إنتر ميلان يتعاقد مع بيتر سوتشيتش

وكان قد حصل إنتر ميلان على توقيع بيتر سوتشيتش في فبراير الماضي،  لمدة 5 مواسم، بعدما أتم اتفاقه مع النادي الكرواتي على كافة الأمور المالية.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال الكرواتي سوتشيتش إلى إنتر كلفت النادي الإيطالي 14 مليون يورو كدفعة ثابتة، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمدفوعات مكافآت محتملة، مع وجود بند يسمح لدينامو زغرب بالحصول على نسبة من اللاعب في المستقبل.

وقدم اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 24 عامًا موسمًا مميزًا، حيث خاض 30 مباراة بكافة المسابقات نجح في تسجيل 7 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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