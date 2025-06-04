نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إنتر ميلان يدعم صفوفه بصفقة جديدة من الدوري الكرواتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنتر ميلان الإيطالي عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع الكرواتي بيتر سوتشيتش قادمًا من دينامو زغرب، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

إنتر ميلان يتعاقد مع بيتر سوتشيتش

وكان قد حصل إنتر ميلان على توقيع بيتر سوتشيتش في فبراير الماضي، لمدة 5 مواسم، بعدما أتم اتفاقه مع النادي الكرواتي على كافة الأمور المالية.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال الكرواتي سوتشيتش إلى إنتر كلفت النادي الإيطالي 14 مليون يورو كدفعة ثابتة، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمدفوعات مكافآت محتملة، مع وجود بند يسمح لدينامو زغرب بالحصول على نسبة من اللاعب في المستقبل.

وقدم اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 24 عامًا موسمًا مميزًا، حيث خاض 30 مباراة بكافة المسابقات نجح في تسجيل 7 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.