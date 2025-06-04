نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. ظهور زيزو وبيكهام والصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي ستغادر بعد قليل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد سيحا

الدفاع: ياسر إبراهيم - مصطفى العش - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - محمد هاني - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا - عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حمدي فتحي - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمود حسن "تريزيجيه" - أشرف بن شرقي - حسين الشحات - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: جراديشار - وسام أبو علي.

