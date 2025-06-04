الرياضة

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. ظهور زيزو وبيكهام والصفقات الجديدة

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قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. ظهور زيزو وبيكهام والصفقات الجديدة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة في كأس العالم للأندية.. ظهور زيزو وبيكهام والصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي ستغادر بعد قليل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد سيحا

الدفاع: ياسر إبراهيم - مصطفى العش - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - محمد هاني - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا - عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حمدي فتحي - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمود حسن "تريزيجيه" - أشرف بن شرقي - حسين الشحات - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: جراديشار - وسام أبو علي.
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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