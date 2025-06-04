نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يرفض عرض تشيلسي ويُحدد السعر النهائي لبيع حارسه ماينان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن نادي إيه سي ميلان الإيطالي رفض العرض المقدم من تشيلسي الإنجليزي، لضم الحارس الفرنسي مايك ماينان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ميلان يحدد سعر بيع مايك ماينان

وشهدت الساعات الأخيرة تجميد المفاوضات بين ميلان وتشيلسي بسبب ضعف المقابل المادي المقدم، حيث تقدم البلوز بعرض رسمي لضم ماينان مقابل 15 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فوتبول إيطاليا"، فإن إدارة الروسونيري لاتمانع في رحيل ماينان. وحددت مبلغًا ماليًا لبيع الحارس الفرنسي، بعد ارتباطه بأكثر من نادِ في الميركاتو الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي النادي الإيطالي حددوا سعر بيع ماينان تحسبًا لإمكانية رحيله، بعد تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة، أن إيه سي ميلان لن يسمح برحيل الفرنسي ماينان إلا في حال وجود عرض بمقابل 25 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد كشفت عن رغبة الفرنسي ماينان في الرحيل عن الروسونيري خلال فترة الانتقالات الجارية، لرغبة في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وانتقل مايك ماينان إلى صفوف إيه سي ميلان خلال صيف 2021 قادمًا من ليل الفرنسي بمقابل 13 مليون يورو.

وخاض الحارس الفرنسي البالغ من العمر 29 عامًا، مع الروسونيري خلال الموسم الماضي 53 مباراة بكافة المسابقات، تمكن في المحافظة على شباكه في 14 مواجهة.