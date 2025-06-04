عاجل.. سيموني إنزاجي يوقع على عقود تدريب الهلال السعودي لمدة موسمين

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مدوية تؤكد الطموحات المتزايدة لنادي الهلال السعودي على الساحة العالمية، أعلن النادي رسميًا التعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، لتولي مهام القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل فترة وجيزة من مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025.

سيموني إنزاجي يوقع على عقود تدريب الهلال السعودي

وتأتي هذه الصفقة الكبرى في إطار استعدادات الهلال القوية للمشاركة في النسخة الموسعة من مونديال الأندية، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كبار القارة والعالم، مثل ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي، ما يضع الفريق أمام تحديات كبيرة تتطلب جهازًا فنيًا بمواصفات عالمية.

الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو كشف في تقريره أن إنزاجي وقّع على عقد تدريب الهلال لمدة عامين، وذلك خلال اجتماع خاص جرى في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، الذي قاد المفاوضات بشكل مباشر.

ووفقًا لما أكده رومانو، فإن المدرب الإيطالي سيحصل على راتب سنوي صافٍ يبلغ 26 مليون يورو، ليُصنَّف بذلك ضمن قائمة أعلى المدربين أجرًا على مستوى العالم.

الهلال تحرك للتعاقد مع إنزاجي بعد موسم صعب للأخير مع إنتر ميلان، حيث خرج من كافة البطولات في نهايات محبطة، أبرزها دوري أبطال أوروبا، ما فتح باب الرحيل عن الفريق الإيطالي. واستغل الهلال هذا التوقيت للدخول في مفاوضات حاسمة، تُوِّجت بنجاح بضم أحد أبرز الأسماء التدريبية في أوروبا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الهلال لإعادة بناء الفريق بعد موسم لم يرق إلى تطلعات جماهيره، حيث خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين، كما ودّع دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور نصف النهائي على يد النادي الأهلي، مما دفع الإدارة للتحرك السريع لإحداث ثورة فنية، يكون إنزاجي في قلبها.