الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى القمة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي ألمانيا والبرتغال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، في نسختها الجارية لموسم 2024-2025، وتعد هذه المباراة واحدة من أقوى اللقاءات في البطولة، نظرًا لقيمة المنتخبين الفنية والتاريخية، ولما يمتلكه كلا الفريقين من نجوم لامعين وخبرة كبيرة في البطولات الكبرى.

Germany vs Portugal مباراة البرتغال ضد ألمانيا اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. ما القنوات الناقلة؟

وصل المنتخب الألماني إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعد أن قدّم أداءً قويًا ومميزًا خلال مشواره في المسابقة، حيث استطاع أن يقصي منتخب إيطاليا في دور الـ8، ولم يكن طريق المنتخب البرتغالي أقل قوة، حيث تمكن من الإطاحة بمنتخب الدنمارك في ربع النهائي.

تمثل هذه المواجهة الحاسمة بوابة العبور إلى المباراة النهائية للبطولة، إذ ينتظر الفائز من هذا اللقاء، المتأهل من المواجهة الأخرى في نصف النهائي، والتي تجمع بين منتخب فرنسا ومنتخب إسبانيا، وبهذا، تلوح في الأفق احتمالية نهائي ناري يجمع بين كبار القارة العجوز، في ختام البطولة الأوروبية المثيرة.

موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

تقام المباراة المنتظرة بين ألمانيا والبرتغال مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب “أليانز أرينا” الشهير، معقل فريق بايرن ميونخ الألماني.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية

ستتولى شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بث أحداث اللقاء المرتقب بين منتخبي البرتغال وألمانيا، حيث يمكن لعشاق الكرة الأوروبية متابعة مجريات المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة البرتغال ضد ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

وقد أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” عن إسناد مهمة التعليق على هذه المواجهة الكبرى إلى المعلق العُماني الشهير خليل البلوشي، الذي يُعد من أبرز الأصوات العربية في عالم التعليق الرياضي.