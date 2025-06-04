الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية مساء اليوم إلى ملعب “أليانز أرينا” في ألمانيا، حيث يستضيف لقاءً مثيرًا بين منتخب البرتغال ونظيره الألماني ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة كونها تجمع بين اثنين من أكبر المنتخبات الأوروبية، في صراع للوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب البطولة القارية.

«تشكيل ناري ومفاجآت بالجملة!».. التشكيلة الرسمية لمنتخب البرتغال ضد ألمانيا في نصف النهائي!!

نجح المنتخب البرتغالي في الوصول إلى هذا الدور بعد أداء مميز في الدور ربع النهائي، حيث تخطى عقبة المنتخب الهولندي بنتيجة (5-3) في مجموع لقائي الذهاب والإياب. ويأمل عشاق “برازيل أوروبا” أن يواصل فريقهم التألق ويحقق الفوز على ألمانيا، للوصول إلى النهائي المنتظر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

الموعد:

اليوم الأربعاء

الساعة:

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب:

أليانز أرينا – ميونخ

القناة الناقلة:

بي إن سبورتس

المعلق

خليل البلوشي

التشكيلة الرسمية لمنتخب البرتغال أمام ألمانيا

أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:

ديوغو كوستا

خط الدفاع:

نونو مينديز، غونسالو إيناسيو، روبين دياز

خط الوسط:

جواو نيفيز، روبين نيفيز، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم:

بيدرو نيتو، ترينكاو، كريستيانو رونالدو

نحو النهائي الأوروبي

الفائز من هذه المواجهة سيضرب موعدًا مع المنتصر من مباراة إسبانيا وفرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي سيقام يوم الأحد المقبل على نفس الملعب.