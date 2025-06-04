الرياض - كتبت رنا صلاح - اهتمت الصحف الإيطالية بإعلان نادي إنتر ميلان انتهاء علاقة التعاقد مع مدربه سيموني إنزاغي بعد فترة غير مثمرة للفريق في دوري أبطال أوروبا، حيث تعرض للهزيمة بخماسية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في النهائي وهذا الإخفاق دفع النادي إلى اتخاذ قرارات جذرية تشمل رحيل المدرب.

صحف إيطاليا تتناول رحيل إنزاغي للهلال براتب خيالي بعد مغادرته إنتر ميلان

يبدو أن رحيل إنزاغي من إنتر ميلان يفتح الباب لتوليه الإدارة الفنية لنادي الهلال السعودي والمفاوضات جرت خلال الفترة الماضية بعد خروج خورخي خيسوس، مما يجعل خيارات إنزاغي تقترب بشكل ملحوظ وهذا ما نال اهتمام وسائل الإعلام الإيطالية التي اعتبرت هذا الانتقال قادمًا.

مواقف الصحف الإيطالية

نشرت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” صورة لإنزاغي وهو يرتدي الزي العربي، حيث تطرقت إلى موضوع وداعه لإنتر ميلان وتحدثت عن البدائل المحتملة له وأشارت الصحيفة إلى أن إنزاغي من المتوقع أن يوقع عقدًا مع الهلال يمتد لموسمين براتب يصل إلى 50 مليون يورو.

بدائل إنزاغي المحتملة

صحيفة “كورييري ديلو سبورت” لم تغفل عن التركيز على وداع إنزاغي، حيث تناولت إمكانية تعيين سيسك فابريجاس بديلاً له وفي غلافها، سلطت صحيفة “توتو سبورت” الضوء على النهاية المرتقبة لعصر إنزاغي في إنتر ميلان.

نهاية المرحلة وبداية جديدة

تتناول صحيفة “كوتيدانو سبورت” شعبية إنزاغي، مع تمنيات له بالتوفيق مع الهلال، وتعرض أيضًا لإمكانية تولي فابريجاس مسؤولية الفريق في إنتر ميلان.

اهتمام جماهيري كبير يتزايد حول الناديين وما سيحمله المستقبل من مفاجآت.