الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل فريق مانشستر سيتي الجهود في تعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد 2025-2026، حيث يتجه النادي نحو إتمام صفقة جديدة يتطلع الجميع لمعرفتها وتشير الأنباء الواردة من سوق الانتقالات إلى أن النادي الإنجليزي سيعلن قريبا عن أولى صفقاته الصيفية.

مانشستر سيتي ينجز أولى صفقاته الصيفية بقيمة 70 مليون يورو في سوق الانتقالات

حسب ما أفاد به الصحفي المعروف فابريزيو رومانو، وقع الاختيار على لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز للانتقال إلى مانشستر سيتي وذكر رومانو أن الصفقة قد اكتملت تقريبا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عنها مقابل 70 مليون يورو.

توقيع شبه نهائي

رومانو أضاف أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وأن الشروط الشخصية تم الاتفاق عليها مع اللاعب قبل أيام قليلة وبهذا التأكيد، يبدو أن الأمور تسير بسلاسة نحو إنهاء الصفقة، مما يعكس جدية مانشستر سيتي في تعزيز تشكيلته.

مميزات رايندرز

برز تيجاني رايندرز في صفوف ميلان منذ انتقاله من ألكمار الهولندي في صيف 2023 ويتمتع اللاعب بقدرة كبيرة على بناء اللعب والتحكم في الإيقاع، بالإضافة إلى تقديم مساهمات تهديفية من شأنها أن تعزز أداء الفريق.

وبحسب المدرب بيب جوارديولا، يعد رايندرز بديلاً مثالياً للاعب كيفين دي بروين الذي ترك النادي في الفترة الأخيرة.