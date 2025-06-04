الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن النادي الأهلي عن مشاركته في بطولة كومو التجريبية التي تقام في إيطاليا خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو المقبل جاء ذلك عبر بيان رسمي نشره النادي على حسابه في منصة إكس مما يعكس عزم النادي على تعزيز خبراته في فترة الإعداد للموسم الجديد.

الأهلي يعلن رسميًا عن مشاركته في بطولة كومو التجريبية خلال يوليو المقبل

تستضيف بطولة كومو عددًا من الأندية الكبيرة حيث يشارك بجانب الأهلي كل من فريق كومو الإيطالي وأياكس الهولندي وسلتيك الإسكتلندي وهذا يؤكد أهمية البطولة كفرصة لتطوير المستوى الفني والبدني للفرق المشاركة.

تفاصيل المعسكر التدريبي

وفقًا لمصادر داخل النادي فقد تلقت الإدارة دعوة للمشاركة في البطولة التجريبية بعد محادثات مع إدارة نادي كومو وأشارت التقارير إلى أن الأهلي سيحصل على مليونين ريال كمكافأة للمشاركة في البطولة كما تم ترشيح مدينتي إشبيلية وقادش الإسبانيتين والنمسا لتكونا مقرًا لمعسكر الأهلي خلال الصيف حيث تعمل الإدارة على تحديد تفاصيل المعسكر والمباريات الودية.

تاريخ وإنجازات الأهلي

يُذكر أن الأهلي حقق مؤخرًا لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد انتصاره على كاواساكي الياباني في المباراة النهائية بنتيجة 2-0 مما مكنه من التأهل للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية بالإضافة إلى ذلك أنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 67 نقطة مما يعكس جهوده في تحسين أدائه.