الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت الساحة الكروية تطوراً ملحوظاً مع صدور أحدث تصنيف أندية العالم من موقع فوتبول داتا بيز حيث قفز نادي بيراميدز المصري 16 مركزاً بعد تحقيقه بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه إن هذا الإنجاز يعكس ارتفاع مكانة النادي المصري على الساحة الدولية بعد انتصاره على صن داونز الجنوب أفريقي في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

الأهلي يحقق انتصارات مبهرة بينما بيراميدز يسبق الزمالك في تصنيف الأندية العالمية

توج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا ليحتل المركز 99 عالمياً بعد أن كان في المركز 115 الأسبوع الماضي وحصد النادي 1640 نقطة ليكون بذلك الثالث أفريقيا والثاني في قائمة الأندية المصرية ما يعكس التطور الملحوظ للفريق في الفترة الأخيرة.

الأهلي في الصدارة

على الجانب الآخر لا يزال النادي الأهلي يتربع على عرش الأندية المصرية والأفريقية حيث يحتل المرتبة 55 عالمياً برصيد 1712 نقطة الأهلي يستعد أيضاً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 مما يؤكد قوته وثباته في المنافسات الدولية.

الزمالك في المركز الثالث

أما نادي الزمالك فقد حل في المركز 228 عالمياً والثامن أفريقياً برصيد 1538 نقطة مما يبرز الفجوة بين الأندية المصرية في التصنيف العالمي وتحدياته الحالية يتعين على الزمالك العمل بجد لاستعادة مكانته في القائمة العالمية.

باريس سان جيرمان يحصد الألقاب

وفي سياق متصل تصدر باريس سان جيرمان الفرنسي ترتيب أندية العالم بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع تحقيق فوز ساحق على الإنتر الإيطالي بنتيجة 5-0 هذا الإنجاز أنهى لعنة البطولات الأوروبية التي لازمت النادي لسنوات طويلة.

وهكذا يمضي بيراميدز نحو الصعود في سماء كرة القدم بعد نجاحاته الأخيرة بينما تستمر المنافسة بين الأندية المصرية لتحقيق الألقاب والمراكز المتقدمة في التصنيف العالمي.