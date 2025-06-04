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أحمد جودة - القاهرة -

سيُعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نادي برشلونة لتكرار انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، وفقا لصحيفة (ذا تايمز) البريطانية.

مجددًا.. نيران "اللعب المالي النظيف" تحاصر برشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن "يويفا"، الذي سبق أن عاقب النادي الكتالوني لعدم تقديمه معلومات مالية صحيحة وغرامه 500 ألف يورو، وجد أن برشلونة قد عاود خرق قواعد اللعب المالي النظيف، ومن ثم قد يواجه عقوبة أشد.

وقد تتضمن العقوبة خسارة نقاط في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو الحد من عدد اللاعبين الذين يمكنهم تسجيلهم في هذه المسابقات، وفي حالة برشلونة، ستكون البطولة دوري أبطال أوروبا، التي تأهل إليه بصفته بطل الدوري الإسباني.

ووفقًا لـ "يويفا"، لا يمكن تصنيف بيع برشلونة لـ10% من حقوق البث التلفزيوني في عام 2022 على مدار 25 عامًا قادمة على أنه "إيرادات تشغيلية أخرى"، كما فعل بالنادي الكتالوني، في حين أنه كان ينبغي وصفها في حساباته على أنها أرباح من بيع أصول غير ملموسة، ومن ثم لا يُمكن إدراج ذلك في إطار اللعب المالي النظيف.

بعد بضعة أشهر، باع برشلونة 15% إضافية من حقوق البث التلفزيوني مقابل 400 مليون يورو، ولم يتمكن من إدراجها في حساباته كـ "إيرادات تشغيلية".

أدى ذلك إلى فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة عليه، حيث أحال النادي القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي وخسر استئنافه، واضطر لدفع 500 ألف يورو.

كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي وأستون فيلا ستُعاقبان أيضًا، ولكن بما أنهما لم يرتكبان هذه المخالفات بشكل متكرر، فإنهما سيواجهان غرامات مالية فقط.