نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصل يتعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الوصل، اليوم الأربعاء، عن تعاقده الرسمي مع المدرب البرتغالي المخضرم لويس كاسترو، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلفًا للصربي ميلوش ميلويفيتش.

الوصل يتعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو

ويأتي هذا التعاقد في إطار سعي "الإمبراطور" للعودة إلى منصات التتويج، حيث يمتلك كاسترو خبرة واسعة، سبق أن خاضها مع نادي النصر السعودي.

ويطمح النادي من خلال التعاقد مع اسم تدريبي بارز إلى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين في مختلف المراكز، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.