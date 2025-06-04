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أحمد جودة - القاهرة -

اختتم منتخب الأرجنتين ثاني أيام تدريباته بمجموعة لاعبين شبه مكتملة قبل مواجهة تشيلي الخميس في الجولة الـ15 بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي ضمن "الألبيسيليستي" التأهل إليها.

6 دقائق خاصة بين ميسي وسكالوني في تدريب الأرجنتين

وبدأ "الألبيسيليستي" التدريب بعد محادثة جانبية استمرت ما يقرب من 6 دقائق بين النجم ليونيل ميسي والمدرب ليونيل سكالوني، وذلك حسبما ظهر خلال الـ15 دقيقة المتاحة للصحافة ووسائل الإعلام في أول التدريب.

وشارك جميع اللاعبين المتاحين في التدريبات وكان إيميليانو 'ديبو' مارتينيز في حراسة المرمى وكل من نائويل مولينا لوسيرو وكريستيان روميرو وليوناردو باليردي ونيكولاس تاليافيكو في الدفاع.

وفي خط الوسط، المركز المليء بالغيابات والإصابات، كان هناك جوليانو سيميوني ورودريغو دي بول وإزيكييل بالاسيوس وتياجو ألمادا، الذي تناوب مع نيكولاس باث بنفس المركز.

وتشارك ميسي، الذي سيخوض مباراته الأولى مع المنتخب في 2025، خط الهجوم بجانب خوليان ألفاريز.

ويغيب عن مباراة الخميس للإيقاف كل من نيكولاس أوتاميندي وإنزو فرنانديز ولياندرو باريديس ونيكولاس جونزاليس.

في حين يغيب للإصابة كل من ليساندرو مارتينيز وأليكسيس ماك أليستر ونيكولاس دومينجيز، من بين آخرين.

وتحتل الأرجنتين صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتذيل منتخب تشيلي الترتيب برصيد 10 نقاط.