نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفركوزن يرد على أنباء طلبه القميص رقم 10 مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى فلوريان فيريتز، لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني، تقريرًا يفيد بأنه طلب الحصول على القميص رقم 10 في ليفربول الإنجليزي، وذلك ضمن المحادثات المتعلقة بصفقة انتقال محتملة قد تكون قياسية.

وفي تصريحات علنية نادرة من اللاعب، الذي يمكن أن تكسر قيمة انتقاله الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي، رد فيرتز على تقرير نشرته شبكة "سكاي الألمانية" الثلاثاء إنه يرغب في ارتداء القميص رقم 10 إذا انتقل إلى ليفربول.

وكان أليكسيس ماك أليتسر، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني، ارتدى هذا القميص خلال الموسم المنقضي، وهو قميص يحمل تاريخًا عريقا في نادي ليفربول. فقد ارتداه سابقا عدد من أساطير النادي مثل جون بارنز، مايكل أوين، فيليب كوتينيو، وساديو ماني.

وكتب فيرتز على "إنستغرام" مساء الثلاثاء: من يقول إنني أريد الرقم 10. أنا أحترم اللاعبين.

وأضاف: لا تصدقوا كل ما يكتب.

وذكرت تقارير أن لاعب الوسط المهاجم لفريق ليفركوزن اقترب من الانتقال إلى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، بعدما رفض اهتمام بايرن ميونخ. وتعاقد ليفربول بالفعل مع زميله بفريق ليفركوزن جيريمي فريمبونغ.