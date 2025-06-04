نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيرنانديز يكشف سر رفضه عرض الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد لاعب خط الوسط الدولي البرتغالي برونو فرنانديز الثلاثاء رفضه عرضا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي مفضلا أن يكون جزءًا من عملية إعادة بناء فريقه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه مواطنه روبن أموريم.

وأكد فرنانديز المتواجد في ميونخ لخوض مباراة البرتغال ضد ألمانيا الأربعاء ضمن دوري الأمم الأوروبية في مؤتمر صحافي أنه تلقى "عرضا مثيرا" من الهلال لكنه قرر البقاء في صفوف مانشستر يونايتد.

وكشف برونو: اتصل بي رئيس نادي الهلال وسألني ما إذا كنت أرغب في الانتقال إلى السعودية، وأمهلني فترة لكي أفكر بمستقبلي، لكن المدرب أموريم طلب مني البقاء.

واعتبر فرنانديز بأن الانتقال كان يمكن أن يكون "سهلا" نظرا لتواجد العديد من اللاعبين البرتغاليين في الدوري السعودي أمثال النجم كريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو وروبن نيفيز.