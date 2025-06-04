نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش على أعتاب عملاق الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شف تقرير إعلامي أن لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم السابق، اقترب من الانتقال لفريق ميلان الإيطالي.

ووفقا للتقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية فإن إيغلي تاري، المدير الرياضي، سافر إلى منزل مودريتش في كرواتيا للتوصل لاتفاق شفهي مع اللاعب.

وذكر التقرير أن ميلان قدم عرضا لمدة عام، ويتوقع أن يتم توقيع العقود الخميس.

ويرحل مودريتش عن ريال مدريد، الذي قضى معه 13 عاما، عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في أميركا.

وسينتهي عقد مودريتش البالغ من العمر 39 عامًا مع ريال مدريد يوم 30 يونيو بعد أن مدد تعاقده مع الريال لمدة عام في العام الماضي.

وكان مودريتش، الذي انضم للريال قادمًا من توتنهام في 2012، جزءا من ستة فرق توجت بستة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، كما فاز بـ28 لقبا مع الريال.