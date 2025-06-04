نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل ثلاثي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي حسمت قرارها بالاستغناء عن الثلاثي الأجنبي: السنغالي ساديو ماني، والإسباني إيميريك لابورت، والبرازيلي ويسلي جاسوفا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رحيل ثلاثي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي

وبحسب المصادر، يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة لتجديد عناصر الفريق وتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم المقبل، بعد موسم مخيب للآمال على مستوى البطولات.

ووفقًا للتقارير، يضع النصر عددًا من الأسماء البارزة على قائمة التعاقدات لتعويض الراحلين، في مقدمتهم النجم الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، والأرجنتيني الواعد أليخاندرو غارناشو، لاعب مانشستر يونايتد.

يُذكر أن النصر أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث في دوري روشن السعودي، دون أن ينجح في تحقيق أي لقب محلي أو قاري، ما دفع الإدارة لاتخاذ خطوات جادة لإعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة في الموسم المقبل.