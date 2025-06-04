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أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي في منافسة قوية مع برشلونة الإسباني على ضم المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد المُعار حاليًا إلى أستون فيلا، في خطوة تعكس رغبة كلا الناديين في تعزيز خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

إنتر ميلان ينافس برشلونة على التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

ويُعد راشفورد أحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية، إلى جانب النجم الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول، ضمن خطة النادي الكتالوني لتجديد الدماء في الخط الأمامي.

ونجح صاحب الـ27 عامًا في استعادة جزء كبير من مستواه خلال فترة إعارته إلى أستون فيلا، حيث ساهم بـ10 أهداف (4 أهداف و6 تمريرات حاسمة) في 17 مباراة تحت قيادة المدرب أوناي إيمري.

ورغم ارتباطه بعقد طويل الأمد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى عام 2028، إلا أن راشفورد أبدى رغبته في خوض تحدٍ جديد بعيدًا عن أولد ترافورد، في ظل توتر العلاقة مع إدارة ناديه.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فقد تقدّم إنتر ميلان بعرض رسمي وجاد للتعاقد مع راشفورد، ضمن خطط النادي لإعادة هيكلة الفريق بعد موسم خالٍ من الألقاب.

يُذكر أن راشفورد خاض 426 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، سجل خلالها 138 هدفًا، إلا أن مستقبله مع الشياطين الحمر بات موضع شك كبير، مع ازدياد التكهنات حول رحيله هذا الصيف