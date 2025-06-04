نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يحسم أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو أن نادي ميلان الإيطالي بات على بُعد خطوات قليلة من حسم صفقة التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك بعد تلقيه الموافقة الرسمية من اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية.

ميلان يحسم أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

وأوضح دي مارزيو أن مودريتش قد ودّع زملاءه في ريال مدريد، مما منح إدارة “الروسونيري” الضوء الأخضر لتكثيف جهودها وتسريع وتيرة المفاوضات.

وأشار إلى أن أجواء الثقة تسود داخل أروقة النادي الإيطالي بشأن اكتمال الصفقة، مع توقعات بإتمام التوقيع الرسمي مع اللاعب صاحب الـ39 عامًا يوم غد.

وتُعد هذه الصفقة واحدة من أبرز تحركات ميلان في سوق الانتقالات الصيفية، في ظل سعيه إلى تعزيز تشكيلته بعناصر ذات خبرة كبيرة استعدادًا للموسم المقبل