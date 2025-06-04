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أحمد جودة - القاهرة -

أقر اللاعب الإسباني سرجيو بوسكيتس بأن فريقه الحالي، إنتر ميامي الأمريكي، لديه "خبرة قليلة" في بطولات مثل كأس العالم للأندية، ولكنهم "متحمسون للغاية" للمشاركة في هذه البطولة.

قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: إنتر ميامي قليل الخبرة ويحتاج إلى الحظ!

وقال بوسكيتس في تصريحات أوردها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "نحن فريق لديه خبرة قليلة في هذا النوع من البطولات، لكننا متحمسون للغاية".

وفي إنتر، يتشارك بوسكيتس غرفة تبديل الملابس مع ليونيل ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا، وهي المجموعة التي لعبت دورا رئيسيا في أنجح فترات برشلونة في التاريخ.

كما يشرف على تدريبهم خافيير ماسكيرانو، الذي كان لاعبا معهم أيضا في الفريق الذي قاده جوسيب جوارديولا ولويس إنريكي.

وقال بوسكيتس "إن كلمة كأس العالم كبيرة للغاية، فهي تعني الكثير للاعب، وقبل كل شيء، اللعب في هذا النوع من المباريات والبطولات".

وفاز اللاعب بكأس العالم للأندية 3 مرات مع برشلونة (2009 و2011 و2015)، بالإضافة إلى كأس العالم مع المنتخب الإسباني في 2010.

وعن اللعب مع ميسي، تحدث بوسكيتس عن "متعة اللعب معه ومشاهدة كل ما يستطيع القيام به".

وأضاف "نحن نعرف حجم لاعب مثل ليو، لا أعتقد أنه يوجد لاعب آخر كامل ومختلف مثله، ولا أعتقد أنه كان هناك لاعب آخر مثله على الإطلاق".

وبالنسبة لميسي وبوسكيتس، ستكون هذه هي البطولة الدولية الأولى التي لا يلعبان فيها مع فريق يعتبر مرشحا للفوز باللقب.

وقال بوسكيتس "نحن نعلم أنه بعد دور المجموعات، الذي يمنحك القليل من الراحة، تبدأ الأدوار الإقصائية ضد أفضل الفرق في العالم".

وأضاف "لذلك علينا أن نكون في غاية التركيز، وأن نكون فريقا قويا، وأن نمتلك تلك الخبرة، وقبل كل شيء، أن نمتلك أيضا القليل من الحظ، وهو ما نحتاجه أحيانا".

ووقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى مع بالميراس وبورتو والأهلي، وسيخوض الفريق مباراته الأولى في افتتاح البطولة أمام الفريق المصري يوم 14 يونيو/ حزيران في ميامي.