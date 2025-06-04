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أحمد جودة - القاهرة -

اختتم منتخب بوليفيا، اليوم الثلاثاء، تدريباته في العاصمة لاباز، على أن يواصل استعداداته في مدينة سانتا كروز، قبل السفر إلى فنزويلا لمواجهة منتخبها يوم الجمعة، ضمن الجولة 15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موقعة ماتورين.. بوليفيا وفنزويلا في صراع على بطاقة ملحق المونديال

ويأمل المنتخب البوليفي في تقديم "أفضل أداء" ممكن وخطف النقاط التي تعيده إلى المنطقة الآمنة في جدول التصفيات، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف فنزويلا صاحبة المركز السابع، الذي يؤهل صاحبه إلى الملحق.

وفي تصريحات مقتضبة عقب انتهاء المران على ملعب "هيرناندو سيليس"، قال المدير الفني للمنتخب، أوسكار فييجاس: "نريد أن نقدم أفضل ما لدينا، ونواصل حصد النقاط. التدريبات كانت إيجابية، ونشعر بالرضا عن التزام اللاعبين".

وردًا على التصريحات التي صدرت عن بعض لاعبي فنزويلا حول حسم اللقاء، شدد فييجاس على احترامه للمنافس، مضيفًا: "لم نتحدث أبدًا عن سحق أي فريق، نحن نركز على تقديم مباراة جيدة بخطة مدروسة، وهذه مجموعة رائعة".

وأعرب فييجاس عن رغبته في إسعاد الجماهير البوليفية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، معتبرًا أن الفوز أمام فنزويلا سيكون خطوة مهمة ضمن مشروع طويل الأمد لتطوير المنتخب الوطني والمواهب المحلية.

من المقرر أن يخوض المنتخب حصتين تدريبيتين مغلقتين في ملعب "رامون تاهويتشي أجيليرا" بمدينة سانتا كروز، قبل السفر إلى ماتورين مساء الخميس لخوض المواجهة.

وبعد لقاء فنزويلا، تستضيف بوليفيا نظيرتها تشيلي يوم 10 يونيو / حزيران، على ملعب "إل ألتو البلدي" الذي يقع على ارتفاع يزيد عن 4100 متر، في الجولة السادسة عشرة من التصفيات.

يُذكر أن بوليفيا لم تتأهل إلى كأس العالم إلا مرة واحدة عن جدارة، وكان ذلك في نسخة 1994 بالولايات المتحدة، بقيادة المدرب الإسباني خابيير أزكارجورتا.