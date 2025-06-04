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أحمد جودة - القاهرة - وصل المنتخب البرازيلي الإكوادور، أمس الثلاثاء، بقيادة مدربه الجديد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي يصل ميدان معركته الأولى مع البرازيل

ويقود المدير الفني السابق لريال مدريد "السيليساو" لأول مرة، مساء الخميس المقبل، أمام الإكوادور في الجولة الـ15 من تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يجري المنتخب البرازيلي حصة تدريبية، اليوم الأربعاء في جواياكيل، استعدادا لمباراته المهمة.

وقبل المران، سيظهر أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمواجهة.

وتتصدر الأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، بـ31 نقطة، تليها الإكوادور في الوصافة بـ23 نقطة، ثم أوروجواي والبرازيل وباراجواي، في المراكز من الثالث إلى الخامس- على الترتيب - بنفس الرصيد (21 نقطة)، مع فارق الأهداف.

وخاضت البرازيل والإكوادور آخر مواجهة بينهما، لحساب الجولة السابعة من التصفيات، في كوريتيبا، حيث فاز "السيليساو" أصحاب الأرض (1-0).

وكانت تلك آخر هزيمة لفريق "التريكولور"، في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.