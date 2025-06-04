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أحمد جودة - القاهرة -

سيسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بالفوز على بيراميدز بطل إفريقيا في نهائي كأس مصر لكرة القدم الخميس بإستاد القاهرة.

نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا

ويأمل الزمالك في الظفر بلقب هذا الموسم بعد أن حل ثالثًا في الدوري وخرج مبكرًا من كأس الكونفدرالية الأفريقية التي كان يحمل لقبها كما ودع كأس رابطة الأندية المصرية.

وقال أيمن الرمادي المدرب المؤقت للزمالك إن الفوز على بيراميدز سيسعد الملايين من عشاق النادي في ختام موسم صعب.

وأضاف الرمادي الذي تولى المسؤولية في السابع من مايو (أيار) خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو في مؤتمر صحافي "الزمالك وصل لحالة جيدة قبل المباراة رغم تولي الجهاز الفني المسؤولية منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا، أشكر اللاعبين شكرا جزيلا على تركيزهم.. بمنتهى الصراحة لم أكن أتخيل أنهم في وقت قصير سيعرفون ملامح أسلوب اللعب الذي اعتمد عليه وهذا أمر جيد جدًا".

وتابع "كل ما أرجوه أن يحالفنا التوفيق في المباراة المقبلة لأنها ستكون خطوة كبيرة لإسعاد الملايين من جماهير الزمالك وأجدد شكري للاعبي الفريق خاصة اللاعبين الكبار أمثال شيكابالا وعمر جابر وعبد الله السعيد الذين ساعدوني كثيرًا وسعدت بالعمل معهم، وأستمتع بالعمل معهم وبأفكارهم".

من جهته قال جابر قائد الزمالك إن مواجهة بيراميدز المنتشي بفوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه يشكل تحديًا هائلًا مشيدًا بمدربه الجديد الرمادي قائلًا إن الفريق يلعب "بطريقة مختلفة منذ توليه المسؤولية وفي وقت قصير جدًا استطاع اللاعبون تنفيذ فكر المدير الفني".

وأضاف جابر للصحافيين: "هناك تحسن في الأداء بتوالي المباريات خلال الفترة الماضية، وهذا هو أسلوب لعب الزمالك الذي يعتمد على امتلاك الكرة بشكل كبير، ونتقدم بالشكر لأيمن الرمادي على الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق، لا سيما وأنه علمنا أمورًا في الكرة كان الزمالك بعيدًا عنها في الفترة الماضية".

وتابع "بطولة كأس مصر مهمة جدًا للزمالك في ختام الموسم، وكنا نتمنى تحقيق بطولات أكثر من ذلك، ونتطلع لحصد اللقب، وهناك تركيز شديد من اللاعبين للفوز من أجل إسعاد الجماهير، خاصة وأن الموسم الحالي لم يكن الأفضل للزمالك، ولدينا فرصة في آخر الموسم لإسعاد الجمهور، وجماهير النادي تستحق أن تفرح، ونتمنى إسعادهم".

ويغيب عن الزمالك أحمد الجفالي بسبب الإصابة بينما يبتعد مهاب ياسر وحازم أسامة وأحمد رفاعي لأسباب فنية ويغيب أحمد حمدي ومحمد عبد الشافي لعدم الجاهزية الفنية.

في المقابل يرغب بيراميدز حامل اللقب في تحقيق الثنائية هذا الموسم والبناء على الموسم القوي الذي قدمه.

ويسعى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز جاهدا لتجهيز مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق للمشاركة في هذا اللقاء بعد غيابه عن مباراتي ذهاب وإياب نهائي دورى أبطال إفريقيا بسبب إصابة بشد في العضلة الأمامية.

وسيغيب عن صفوف بيراميدز المهاجم فيستون مايلي، الذي هز الشباك في نهائي دوري الأبطال، بسبب الانضمام لصفوف منتخب بلاده.