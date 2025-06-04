نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة مدرب نيويورك نيكس الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت مصادر اليوم الأربعاء أن فريق نيويورك نيكس المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أقال مدربه توم ثيبودو.

إقالة مدرب نيويورك نيكس الأمريكي

وجاءت إقالة ثيبودو بعد أيام قليلة من تأهل نيكس إلى نهائيات القسم الشرقي لأول مرة منذ 25 عامًا.

وخرج نيكس من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين على يد إنديانا بيسرز بخسارته في المباراة السادسة مساء السبت.

ونجح ثيبودو في قيادة نيكس للدور الفاصل أربع مرات خلال خمسة مواسم قضاها مع الفريق.

وأفاد مصدر لوكالة "أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف هويته نظرًا لعدم صدور أي إعلان رسمي، أن رئيس الفريق ليون روز اتخذ القرار بموافقة من المالك جيم دولان.