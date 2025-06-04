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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي بوتافوغو، بطل الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس الحالي، عن تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب ألفارو مونتورو، البالغ من العمر 18 عامًا، قادمًا من نادي فيليز سارسفيلد.

بوتافوغو يعزز صفوفه بألبارو مونتورو

وقال النادي المؤسس في مدينة ريو دي جانيرو في بيان: "الجوهرة الأرجنتينية وقع عقدًا يمتد حتى ديسمبر (كانون الأول) 2029 مع "الغلوريوسو" (اللقب التاريخي للنادي)".

ويعد اللاعب الأرجنتيني الشاب أول صفقة مؤكدة لبوتافوغو في فترة الانتقالات الخاصة بكأس العالم للأندية، وهي البطولة التي يأمل النادي البرازيلي أن يعتمد فيها على مونتورو.

ورغم أن النادي المملوك لرجل الأعمال الأمريكي جون تكستور لم يكشف عن قيمة الصفقة، إلا أن وسائل إعلام محلية قدّرتها بنحو 9 ملايين دولار.

وعلى الرغم من صغر سنه، فقد خاض مونتورو 46 مباراة كمحترف، وسجل 3 أهداف في بطولة ليبرتادوريس خلال الموسم الحالي، كما تم استدعاءه للمنتخب الأرجنتيني.

ويتواجد بوتافوغو في المجموعة الثانية من كأس العالم للأندية، إلى جانب أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وسياتل ساوندرز، وسيستهل مشواره في البطولة بمواجهة الفريق الأمريكي يوم 15 يونيو (حزيران).