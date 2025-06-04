نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مونديال الأندية.. كاكا يناشد "الملكي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال لاعب كرة القدم البرازيلي السابق، كاكا، إنه لا خيار أمام ريال مدريد، النادي الذي لعب بقميصه لأربعة مواسم، "سوى الفوز" بكأس العالم للأندية، التي تنطلق في 14 يونيو (حزيران) في الولايات المتحدة.

قبل مونديال الأندية.. كاكا يناشد "الملكي"

وقال كاكا في تصريحات نشرت عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "بالنسبة لريال مدريد، لا خيار آخر سوى الفوز، كل التوقعات معقودة على ريال مدريد: الفوز دائمًا".

وأضاف: "في كل بطولة، يشارك فيها ريال مدريد، يُتوقع منهم الوصول إلى النهائي والفوز بالبطولة".

يحمل كاكا لقب كأس العالم للأندية مع ميلان في نهائي عام 2007 ضد بوكا جونيورز.

وأعرب اللاعب السابق، الذي نشأ في أكاديمية ساو باولو، عن شعوره بأنه "مدريديّ حقيقي" وسيشجع ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وتشارك أربعة أندية برازيلية أيضًا في البطولة: فلامنغو، وفلوميننسي، وبوتافوغو، وبالميراس.

وقال كاكا، في إشارة إلى النظام الجديد للبطولة: "آمل أن يتقدم ريال مدريد إلى أبعد مدى ممكن، وأن يصل إلى النهائي، وأن تتاح له فرصة الفوز باللقب الأول (في النظام الجديد للمنافسة)، وأن يصنع التاريخ مرة أخرى".