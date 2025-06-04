ألكاراز يُحذر منافسيه قبل نصف نهائي رولان جاروس

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل لقب بطولة رولان غاروس، أن العرض الذي قدمه في ربع النهائي ضد الأمريكي تومي بول كان بمثابة رسالة إلى باقي منافسيه "من يريد الفوز عليّ عليه أن يلعب بأقصى طاقته".

ألكاراز يُحذر منافسيه

وقال ألكاراز بعد فوزه على بول بنتيجة 6-0، 6-1، 6-4 "هذا النوع من المباريات يساعد على إظهار المستوى الذي أستطيع الوصول إليه، أنا في مستوى رائع، وهذه طريقتي في القول للمنافسين إن عليهم أن يكونوا في أفضل حالاتهم إذا أرادوا الفوز عليّ".

وأوضح ألكاراز أنه يتابع مباريات خصمه الرئيسي، الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، من أجل "تحليلها"، وأشاد بالمستوى الرائع الذي يقدمه سينر، مشيرًا إلى أنه "يلهمني لأقدم أفضل ما لدي".

وأضاف المصنف الثاني عالميًا أنه كان راضيا للغاية عن مستواه في المباراة أمام بول "كانت مباراة لا تصدق، من تلك الأيام التي تشعر فيها بأنك رائع، وتشعر بأن الكرة ستذهب مهما كانت الطريقة التي تضربها بها".

وتابع ألكاراز حديثه "لقد كنت قريبًا من الكمال" معتبرًا أن كل ضربة وجهها "كانت تبدو وكأنها ضربة فائزة".

وأكد الإسباني "لن أتراخى في مباراة قبل النهائي أمام (الإيطالي لورنزو) موسيتي وعليّ أن أظهر بنفس المستوى".

وأوضح "موسيتي دخل في نخبة اللاعبين الذين بلغوا على الأقل نصف النهائي في البطولات الكبرى على الأراضي الترابية، لقد حقق ذلك في أربع بطولات، وهذا يُظهر المستوى الذي يلعب به والثقة التي يمتلكها".