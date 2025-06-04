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أحمد جودة - القاهرة -

تدخل التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 مرحلتها الأخيرة، حيث ستقام الجولتان الأخيرتان الخميس والثلاثاء المقبلين.

تعرف على موقف المنتخبات العربية في التصفيات الآسيوية للمونديال

وبعد أن ضمنت إيران واليابان تأهلهما لنهائيات البطولة العالمية المقررة العام المقبل، لم يتبق سوى أربعة مقاعد مباشرة.

كما أن هناك مقعدين إضافيين سيتم التنافس عليهما في الملحق، ما يهيئ الأجواء لمواجهات لا تقبل القسمة على اثنين.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مهمة أوزبكستان للتأهل للمونديال بسيطة للغاية، وهي تجنب الخسارة أمام الإمارات على إستاد آل نهيان في الشارقة، حيث أن التعادل سيضمن ظهور أوزبكستان للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم.

ويحتل المنتخب الأوزبكي، بقيادة مدربه تيمور كابادزه المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، بفارق ثلاث نقاط خلف إيران، ولكنه يتقدم بفارق أربع نقاط أمام الإمارات مع تبقي جولتين.

لم يخطئ منتخب أوزبكستان في مشواره خلال هذه التصفيات، وهو مصمم على عدم التعثر، خاصة أن التصفيات على أعتاب نهايتها. مع ذلك، سوف تسعى الإمارات أيضًا إلى تحقيق الفوز، إذ سيقربها ذلك من أوزبكستان بفارق نقطة واحدة، ويبقي على آمالها في التأهل المباشر قائمة قبل الجولة الأخيرة المقررة الأسبوع المقبل.

ويقود الإمارات، التي تسعى للتأهل للمرة الثانية في تاريخها إلى نهائيات كأس العالم، المدرب الروماني كوزمين أولاريو، الذي خلف باولو بينتو في منصب المدير الفني بعد الجولة الثامنة.

في المقابل سوف تسعى قطر، التي تبددت آمالها في التأهل المباشر، إلى حسم بطاقة التأهل إلى الملحق عندما تستقبل إيران على إستاد جاسم بن حمد.

ويتولى الإسباني جولين لوبيتيغي، تدريب بطل كأس آسيا مرتين، خلفًا لمواطنه لويس غارسيا منذ بداية مايو (أيار) الماضي.

وتحتل قطر المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، متقدمة بفارق أربع نقاط على منتخب قرغيزستان، الذي سيقابل منتخب كوريا الشمالية، الخميس.

وسيضمن منتخب كوريا الجنوبية، إن لم يكن هناك ما هو غير متوقع، إحدى البطاقتين المؤهلتين تلقائيًا من المجموعة الثانية، حيث يمتلك المنتخب القادم من شرق آسيا 16 نقطة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط أمام الأردن.

ويلعب المنتخب الكوري، بقيادة المدرب هونغ ميونغ-بو أمام العراق الخميس، في مباراة من المتوقع أن تكون ملحمية أمام المنتخب القادم من غرب آسيا، والذي قام بتعيين المدرب الأسترالي غراهام أرنولد مؤخرًا.

ويجب على العراق الفوز في هذه المباراة، إذ أنه يتأخر بفارق نقطة واحدة عن الأردن صاحب المركز الثاني، حيث سيلتقي الفريقان ضمن الجولة الأخيرة في عمان يوم الثلاثاء القادم.

ويحل الأردن ضيفًا على عمان الخميس، في مواجهة لا تزال تنافسية للغاية مع المنتخب الخليجي المنافس بقوة أيضًا على التأهل المباشر.

وتملك عمان 10 نقاط، وفوزها على الأردن في مجمع السلطان قابوس الرياضي سيعادل رصيد منافسيهم من غرب آسيا.

في المقابل، تستضيف الكويت منافستها فلسطين، ويحتاج كلا الفريقين بشدة إلى النقاط الثلاث للحفاظ على آمالهما في التأهل إلى الملحق.

وتأمل أستراليا في الاستفادة القصوى من ميزة اللعب على أرضها عندما تواجه اليابان، المتأهلة مسبقا، على إستاد بيرث.

الفوز على اليابان سيدخل أستراليا مباراتها الأخيرة أمام السعودية ومصيرها بين يديها، حيث يتطلع المنتخب الأسترالي للتأهل تلقائيًا لأول مرة في آخر ثلاث نسخ.

في حين أن فريق المدرب توني بوبوفيتش لن يتمكن من اللحاق باليابان في صدارة الترتيب، فإنه يدخل الجولتين الأخيرتين برصيد 13 نقطة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط على السعودية التي تتفوق بدورها على إندونيسيا بفارق نقطة واحدة.

في المقابل يسار المنتخب السعودي لمواجهة البحرين، التي تحتاج بشدة للفوز للحفاظ على آمالها في التصفيات.

في المقابل، تلتقي إندونيسيا مع الصين، التي تحتاج أيضًا للفوز في مباراتيها المتبقيتين للمنافسة على إحدى مقاعد التأهل إلى الملحق.