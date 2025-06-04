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أحمد جودة - القاهرة -

يسعى فريق بيراميدز للدفاع عن لقب بطولة كأس مصر لكرة القدم حين يواجه نظيره الزمالك الخميس في المباراة النهائية، والتي ستقام بإستاد القاهرة.

بيراميدز يبحث عن "الثنائية".. وأيمن الرمادي يودع الزمالك

ويدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني، وسامي هلهل ويوسف البساطي مساعدين ومحمد يوسف حكم رابع وحسام عزب حكم لتقنية الفيديو ويساعده أحمد توفيق طلب ووائل فرحان.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد عبور عقبة أبوقير للأسمدة بهدفين في الدور التمهيدي ثم مودرن سبورت 2-1 في دور الـ16 وتجاوز سموحه 4-2 في دور الثمانية وفي قبل النهائي حقق الفوز علي سيراميكا كليوباترا 2-1.

في المقابل، نجح بيراميدز، حامل لقب النسخة الأخيرة، في التأهل إلى النهائي بعد الفوز على المنصورة بثلاثية نظيفة في دور الــ32 ثم "المقاولون" العرب بهدفين نظيفين في دور الـ16 والفوز على إنبي 2-1 في دور الـــ8 ثم الفوز علي البنك الأهلي في قبل النهائي برباعية نظيفة.

والتقى الزمالك وبيراميدز في 3 مباريات بكأس مصر، فاز الزمالك في موسم 2018-2019 في النهائي بثلاثية نظيفة والثانية في قبل النهائي 2021-2022 وفاز بيراميدز بضربات الجزاء 5-4 وفاز الزمالك في قبل نهائي بطولة 2022 -2023 بضربات الجزاء، بينما التقى الفريقان بشكل عام في 22 مباراة فاز الزمالك في 10 وبيراميدز في 3 وتعادلا في 9 مباريات.

ويسعى بيراميدز حامل اللقب إلى استمرار صحوته في تحقيق البطولات أخيرًا بعد تحقيقه لإنجاز تاريخي بحصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى عقب التعادل الإيجابي مع صنداونز 1-1 في بريتوريا والفوز بإستاد الدفاع الجوي 2-1.

ويرغب فريق بيراميدز في تحقيق البطولة الثانية له هذا الموسم وهي لقب كأس مصر انتظارًا للشكوى التي تقدم بها للمحكمة الرياضية الدولية يطلبون فيها خصم 3 نقاط من فريق الأهلي الذي توج بلقب الدوري لعدم خوضه مواجهة الزمالك التي كان مقررًا لها 11 مارس (آذار) الماضي.

ويبدو أن بيراميدز هو الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا للدفاع عن لقبه خاصة مع وجود غياب وحيد وهو الكونغولي فيستون ماييلي للانضمام لمنتخب بلاده، فيما حرص الجهاز الفني على مطالبة لاعبيه بغلق صفحة احتفالات الفوز بلقب دوري الأبطال لفرض التركيز لإستمرار مواصلة الإنجازات.

فيما يدخل الزمالك مواجهة الخميس بحثًا عن إنقاذ موسمه والذي لم يحقق فيه أي لقب مكتفيًا بالمركز الثالث لبطولة الدوري المصري وكذلك باحثًا عن حصد بطولة كأس مصر للمرة الــ29 في تاريخه.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز وهو يعاني من غيابات بالجملة تتمثل في أحمد مصطفي زيزو، لانتهاء تعاقده وإبعاده بقرار إداري عن خوض المباراة، والتونسي أحمد الجفالي وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمد عبدالشافي للإصابة وأحمد رفاعي ومحمد عاطف ومهاب ياسر وأحمد حسام لأسباب فنية.

فيما يكتنف الغموض موقف محمود جهاد الذي عانى من آلام خفيفة بينما أعلن الزمالك جاهزية لاعبه نبيل عماد دونغا بعد خروجه مصابًا في المباراة الأخيرة أمام فاركو.

وستكون مباراة الخميس هي الأخيرة للمدير الفني للزمالك أيمن الرمادي والذي جاء لمهمة مؤقته لتلك الفترة.

وقال الرمادي في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه أنه يتمنى وجود الدعم من جماهير الفريق في تلك المباراة الصعبة والتي يسعون فيها لحصد اللقب وإسعادهم، وأضاف: "فضلنا الدخول في معسكر مغلق مبكر لزيادة التركيز لدي اللاعبين ولدينا حافز ودافع قوي لحصد اللقب رغم صعوبة المهمة خاصة أنك تواجه الفريق المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا".

