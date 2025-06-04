نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البنك الأهلي وإنبي في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق البنك الأهلي نظيره فريق إنبي، وذلك المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، وتنقل عبر قناة أون سبورت 2، الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة المصرية.

يتولى مهمة التعليق على مباراة البنك الأهلي ونظيره فريق إنبي، المعلق الرياضي محمد الكواليني.

ونجح فريق البنك الأهلي في إقصاء نظيره مودرن سبورت من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة، بينما نجح فريق إنبي في الوصول للدور نصف النهائي بعد عبور فريق حرس الحدود.

يذكر أن مباراة العودة بين فريق البنك الأهلي ونظيره إنبي، ستقام في الثامنة من مساء الأحد المقبل.

