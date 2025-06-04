تشكيل ألمانيا المتوقع أمام البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب الألماني يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة القمة المرتقبة أمام نظيره المنتخب البرتغالي في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال ضد ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة منتخب البرتغال ضد المانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم الأربعاء، 4 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب أليانز أرينا.

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: كيميتش، تاه، أنطون، ميتلشتيت.

خط الوسط: جروس، جوريتسكا، فيرتز.

في الهجوم: جنابري، ساني، أونداف.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وستنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports 1HD، بصوت المُعلق العماني خليل البلوشي.