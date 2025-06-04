القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والبرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بين منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب الألماني، في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية في موسمه الحالي.

موعد مباراة البرتغال ضد ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب البرتغال ضد المانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم الأربعاء، 4 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب أليانز أرينا.

وتأهل منتخب البرتغال إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب فوزه على المنتخب الدنماركي في الدور ربع النهائي، بنتيجة 5-3، في مجموع المباراتين، بينما تمكن ألمانيا من التأهل على حساب نظيره الإيطالي، بنتيجة 5-4، بمجموع اللقاءين.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مباراة منتخب البرتغال ضد المانيا مع الفائز في مواجهة فرنسا واسبانيا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد ألمانيا في دوري الأمم المتحدة

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وستنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports 1HD، بصوت المُعلق العماني خليل البلوشي.