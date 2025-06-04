موعد مباراة البحرين والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية مباراة السعودية والبحرين وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تقام مباراة السعودية والبحرين يوم الخميس 5 يونيو 2025 على ستاد البحرين الوطني في البحرين وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة السعودية والبحرين عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 1 القطرية بالإضافة إلى قنوات الكأس التي ستقوم ببث المباراة من خلال قناة Alkass 5.

يحتل منتخب السعودية المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط ويطمح لخطف 3 نقاط لتدعيم حظوظه في التأهل بينما يأتي البحرين في المركز الخامس برصيد 6 نقاط وتزداد أهمية المباراة بعد تعادلهما السلبي في مباراة الذهاب بجدة مما يجعل مباراة العودة فرصة لتحقيق الأفضلية لأحد المنتخبين.

يمتلك المنتخب السعودي الأفضلية تاريخيًا في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقى المنتخبان 37 مرة، فاز منتخب السعودية في 19 مباراة وتعادلا في 10 مباريات بينما فاز منتخب البحرين في 8 مباريات فقط.