نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجولة التاسعة".. مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الآسيوية عن مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدور الثالث ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم والتي تنطلق بعد غد الخميس.

وتشهد تلك المرحلة أكثر من مواجهة عربية خالصة ومواجهات حاسمة للتأهل إلى كأس العالم الذي تحتضنه كلا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويمثل قارة آسيا 8 منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى 9 منتخبات حسب نتائج الملحق العالمي. ويشتمل الدور الثالث على 18 منتخب تم تقسيمهم على 3 مجموعات، حيث تضمّ كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري بينما سيكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.

جدول مباريات المرحلة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026:

* المجموعة الأولى:

الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان

قطر وإيران

كوريا الشمالية وقيرغيزستان

* المجموعة الثانية:

عمان والأردن

العراق وكوريا الجنوبية

الكويت وفلسطين

* المجموعة الثالثة:

أستراليا واليابان

إندونيسيا والصين

البحرين والمملكة العربية السعودية