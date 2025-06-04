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أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم المصرية مواجهة الخميس المقبل، حيث نهائي كأس مصر، والذي يجمع بين فريق الزمالك ونظيره فريق بيراميدز، وذلك في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك والقنوات الناقلة

تقام مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس القادم، الموافق الخامس من شهر يونيو.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر، وبطولات كرة القدم المصرية.

ويطمح فريق الزمالك في الحصول على لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق بيراميدز المنتشي بتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا منذ أيام قليلة.

يذكر أن فريق الزمالك نجح في إقصاء نظيره سيراميكا كليوباترا من الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، بينما وصل فريق بيراميدز للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة البنك الأهلي.