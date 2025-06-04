موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ستاد الإسماعيلية مواجهة اليوم الأربعاء، حين يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا على نظيره فريق الإسماعيلي، وذلك في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1، وذلك بصوت المعلق الرياضي مؤمن حسن.

ويطمح فريق الإسماعيلي في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية بكأس الرابطة، والوصول إلى المباراة النهائية، بينما يأمل فريق سيراميكا كليوباترا في الحفاظ على اللقب.

ومن المقرر أن يواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الإسماعيلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية، وذلك يوم الأحد الموافق الثامن من شهر يونيو الجاري.

يذكر أن فريق الإسماعيلي نجح في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، على نظيره فريق طلائع الجيش، بينما تمكن فريق سيراميكا كليوباترا في تخطي نظيره بتروجيت في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية.