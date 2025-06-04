نجم الزمالك السابق يشدد على أهمية اللاعبين الكبار في نهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عقل جاد الله نجم الزمالك السابق على أهمية دور اللاعبين الكبار في مباراة الفريق أمام بيراميدز بنهائي كأس مصر المقرر لها الخميس المقبل.

أهمية اللاعبين الكبار في نهائي كأس مصر

وقال جاد الله في تصريحات لـ برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك من قطر: "النجوم الكبار عليهم دور كبير دائمًا في لم شمل الفريق،أنا مشجع زملكاوي قبل أن أكون لاعبًا في الفريق".

وتابع: "أسم الزمالك دائمًا هو صاحب الفضل على كل من أنتمى له.. جماهير الزمالك تستحق الكثير.. وحصد لقب الكأس مهم لإسعادهم، رابطة الزمالك بقطر تستعد بشكل خاص لمباراة نهائي كأس مصر".

وأردف: "بيراميدز من الفرق الكبيرة لكن الزمالك قادر على استغلال نقاط ضعفه للفوز.. يجب دراسة نقاط الضعف لـ بيراميدز بالشكل الأمثل.. بيراميدز يتميز بالقوة والمهارة وإيقاف مفاتيح اللعب مثل مصطفى فتحي وإبراهيم عادل الهدف الأسمى للزمالك داخل الملعب".

وأضاف جاد الله: "عبدالله السعيد العنصر الأهم في منظومة الزمالك الدفاعية والهجومية، وكل من يرتدي قميص الزمالك عليه دور كبير في مباراة نهائي الكأس".

وأتم: "الزمالك يحتاج لـ "روح الجماعة" في مواجهة بيراميدز وليس لاعب بعينه".