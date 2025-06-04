نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن رفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد مستحقات ياسر حمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي تلقى إخطارًا اليوم الثلاثاء، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع إيقاف القيد بشأن قضية الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق.

الزمالك يعلن رفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد مستحقات ياسر حمد

يأتي ذلك بعدم قام النادي بسداد مستحقات اللاعب المتأخرة خلال الأيام القليلة الماضية، والمقدرة بنحو مليون و700 ألف جنيه.

وكان الزمالك سبق ونجح في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بنحو مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بنحو 983 ألف دولار