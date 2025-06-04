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أحمد جودة - القاهرة - حرص هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، وأحمد سليمان ومحمد طارق عضوي المجلس على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في نهائي بطولة كأس مصر.

مجلس الزمالك يعقد جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز

وطالب الثلاثي اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد وتحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير وحصد اللقب في ختام الموسم.



وشدد الثلاثي في حديثهم مع الفريق على دعم مجلس الإدارة التام لهم وثقته في الجميع لتحقيق الهدف المطلوب في مباراة نهائي كأس مصر المرتقبة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر