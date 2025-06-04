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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع نجم خط وسط منتخب كرواتيا وفريق ريال مدريد، في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

نجم ريال مدريد على أعتاب ميلان

يستهدف فريق ميلان للتعاقد مع لوكا مودريتش الذي أعلن عن عدم توصله لاتفاق مع ريال مدريد، لتجديد عقده بعد رحلة دامت اكثر من عشر مواسم.

تفاصيل عرض ميلان على لوكا مودريتش

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لوكا مودريتش سيوقع لمدة عام واحد مع ميلان مع خيار التمديد لموسم آخر، الراتب المتوقع سيكون نحو 3.5 مليون يورو سنويًا.

لوكا مودريتش أبدى ترحيبه بعرض ميلان، ويتوقع النادي التعاقد الكرواتي خلال الساعات القليلة المقبلة.