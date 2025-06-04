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أحمد جودة - القاهرة - حرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء للأستاذ عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط والتطوير بالنادي، في وفاة والدته.

حسين لبيب يقدم واجب العزاء في والدة عمرو الجنايني

ورغم الظروف الصحية للكابتن حسين لبيب، إلا أنه تحامل على نفسه وأصر على حضور العزاء الذي أُقيم اليوم، نظرًا للعلاقة الوطيدة التي تربطه بعمرو الجنايني.

وحضر العزاء أيضًا عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان الكابتن حسين لبيب تعرض لوعكة صحية اضطرته للسفر إلى فرنسا لإجراء الفحوصات اللازمة، قبل أن يعود إلى القاهرة قبل نحو أسبوعين، ويستكمل مراحل العلاج، والتي شارف على الانتهاء منها عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك.