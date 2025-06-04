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أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر.

الزمالك يكثف استعداداته لمواجهة بيراميدز في نهائي الكأس



وعقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حرص خلالها على مطالبتهم بضرورة التركيز والعمل بجدية لتحقيق الفوز وحصد لقب بطولة كأس مصر.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف محمد الشافعي مدرب الأحمال، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني في ظل اقتراب المباراة.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية وخططية خلال المران، وقام بتقسيم اللاعبين لمجموعات لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية، استعدادًا للقاء المرتقب.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية للتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية، وحرص أيمن الرمادي وأعضاء الجهاز الفني على خوض توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وتواجد كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي وأحمد سليمان ومحمد طارق عضوي مجلس الإدارة في مران اليوم، لمؤازرة الفريق قبل مباراة نهائي كأس مصر المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر.