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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي، رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان قادمًا من فرينكفاروزي المجري.

محمد علي بن رمضان أهلاوي.. ثالث صفقات الأحمر في الميركاتو

ونشر النادي الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تقديم اللاعب التونسي والذي تحدث فيه قائلًا:"محارب جديد في الجزيرة.. بن رمضان على الأبواب".

وأصبح محمد علي بن رمضان الصفقة الثالثة التي يُعلن النادي الأهلي التعاقد معها رسميًا خلال الميركاتو الصيفي بعد محمود حسن "تريزيجيه" وحارس المرمى محمد سيحا.

ويسعى الأهلي لتعزيز صفوفه بالعديد من الصفقات استعدادًا للمنافسة على البطولات المقبلة بدايةً من كأس العالم للأندية التي ستنطلق هذا الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية.