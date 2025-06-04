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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن انتقال أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي بدءًا من يوم الجمعة القادم سليم وقانوني بنسبة 100%، وفقا لتأكيدات مسئولي اتحاد كرة القدم.

أمير هشام: زيزو موقفه محسوم وسيتم قيده يوم الجمعة مع الأهلي

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الفيفا منح الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية احقية قيد اللاعبين من 1 إلى 10 يونيو، وحال انتهاء الموسم يوم 12 يونيو كان يجب على الاتحاد المصري إبلاغ الفيفا بذلك وهو ما لم يحدث.

وأضاف: الأهلي تواصل مع مسئولين على المستوى المحلي والدولي، لبحث قيد زيزو بصفة رسمية يوم 6 يونيو، وتم التأكد من صحة موقف النادي في قيد اللاعب بشكل رسمي والاعلان عن الصفقة.

وأكمل: زيزو سوف يضع اسم زيزو على السيستم وسيطلب من اتحاد الكرة، توفير موظفين في الجبلاية من أجل إنهاء اجراءات قيد اللاعب بشكل رسمي، وسفره إلى أمريكا لخوض منافسات كأس العالم للاندية.

وتابع: من حق الزمالك البحث عن حقوقه، وكل طرف يبحث عن تحقيق مكاسب.. ولكن الأمر محسوم.