نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام ندوة رؤساء الوفود لدورة ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي "الرياض 2025" أعمال ندوة رؤساء الوفود، التي استمرت على مدى يومين، بمشاركة من ممثلي اللجان الأولمبية للدول الأعضاء في الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

ختام ندوة رؤساء الوفود لدورة ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية

وشهدت الندوة مناقشة عدد من المحاور التنظيمية والفنية والإعلامية، إلى جانب استعراض جاهزية المنشآت الرياضية والمرافق المصاحبة للدورة، كما تضمن اليوم الثاني جولات ميدانية على عدد من المواقع المخصصة لاستضافة المنافسات، إضافة إلى تقديم عروض تفصيلية لخطط التشغيل والخدمات المخصصة للوفود المشاركة.

وفي ختام الندوة، أكدت اللجنة المنظمة أن الاستعدادات تسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة، بما يتماشى مع أعلى المعايير التنظيمية، بما يعكس التزام المملكة بتنظيم حدث رياضي عالمي، يواكب تطلعات رؤية 2030 في جعل المملكة مركزًا رائدًا لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

يُذكر أن دورة ألعاب التضامن الإسلامي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 57 دولة، وستشهد إقامة منافسات في مجموعة واسعة من الألعاب الفردية والجماعية، ما يجعلها واحدة من أبرز التظاهرات الرياضية على مستوى العالم الإسلامي.