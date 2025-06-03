برشلونة يعلن رحيل أليكس فالي
أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا، اليوم، رحيل لاعبه أليكس فالي إلى صفوف نادي كومو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكر النادي الفائز بجميع الألقاب في إسبانيا /الدوري وكأس الملك وكأس السوبر/ في بيان على موقعه الرسمي أن نادي كومو الإيطالي قام بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب أليكس فالي، وبالتالي لن يكون اللاعب مع برشلونة في الموسم المقبل.
وأضاف النادي بأن قيمة الشرط الجزائي تبلغ 6 ملايين يورو، وأن النادي لن يدفع المبلغ وعليه سيغادر صفوف النادي عائدا للدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبدأ أليكس فالي مسيرته في أكاديمية لاماسيا، وتدرج في صفوف برشلونة وشارك مع الفريق في عدة مباريات في الموسم قبل الماضي تحت القيادة الفنية للمدرب تشافي هيرنانديز وانتقل لصفوف نادي سيلتيك الاسكتلندي على سبيل الإعارة مع قدوم المدرب الألماني فليك، قبل أن ينضم لنادي كومو بطلب من المدرب الإسباني سيسك فابريغاس كما كان اللاعب ضمن قائمة المنتخب الإسباني في بطولة أمم أوروبا 2024.
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