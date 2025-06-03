ليفركوزن يضم حارس برينتفورد

ليفركوزن يضم حارس برينتفوردأعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، اليوم، تعاقده مع حارس المرمى الهولندي الدولي مارك فليكن بعقد يمتد حتى عام 2028 قادما من برينتفورد الإنجليزي.

وذكرالنادي، في بيان، أنه تعاقد مع الحارس الدولي البالغ من العمر 31 عاما، مشيرا إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها ومستواه المتميز الذي لفت انتباه المدرب الوطني لويس فان غال، حيث انضم لمنتخب بلاده في مارس 2022.

وشارك فليكن مع المنتخب الهولندي في تصفيات بطولة أوروبا، ودوري الأمم الأوروبية، كما كان جزءًا من تشكيلة بطولة أوروبا 2024.

يشار إلى أن نادي باير ليفركوزن أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 69 نقطة بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونيخ المتوج باللقب.